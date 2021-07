La Casertana ricorre al TAR dopo l’esclusione dal prossimo campionato di Lega Pro: la nota (Di giovedì 29 luglio 2021) La Casertana presenterà ricorso al TAR contro l’esclusione sancita dal CONI e dalla FIGC dal prossimo campionato di Lega Pro. Ecco la nota in merito del club campano: Recepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, la Casertana FC preannuncia ricorso presso il TAR del Lazio. Il club rossoblu ha dato immediato incarico ai propri Legali ribadendo, così, la sua ferma volontà di percorrere tutte le strade possibili, pur di far valere le proprie evidenti ragioni e di difendere il diritto della Casertana FC e della città di Caserta ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Lapresenterà ricorso al TAR controsancita dal CONI e dalla FIGC daldiPro. Ecco lain merito del club campano: Recepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, laFC preannuncia ricorso presso il TAR del Lazio. Il club rossoblu ha dato immediato incarico ai proprili ribadendo, così, la sua ferma volontà di percorrere tutte le strade possibili, pur di far valere le proprie evidenti ragioni e di difendere il diritto dellaFC e della città di Caserta ...

Ultime Notizie dalla rete : Casertana ricorre Carpi escluso dalla Serie C, la società ricorre al Tar Out anche Casertana, Novara e Sambenedettese dalla Serie C con la Paganese unica a salvarsi. Intato il Carpi Fc 1909 fa sapere in una nota che 'prende atto della decisione del Collegio di Garanzia ...

La Casertana non può iscriversi alla serie C: manca la fideiussione Dopo il basket, Caserta perde anche il calcio che conta: la Casertana Calcio non è infatti riuscita ad iscriversi al campionato di Serie C, perché non è stata ...nel basket nel 1991 (quest'anno ricorre ...

