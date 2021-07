La balla dei vaccinati contagiosi come gli altri. Mr. Fauci spiegato al Fatto (Di giovedì 29 luglio 2021) "vaccinati o no contagiosità identica”. Questa frase del consulente per la Casa Bianca Anthony Fauci è stata estrapolata da un’intervista ed usata come titolo da diversi quotidiani nelle ultime 24 ore. A partire dal Fatto Quotidiano che ha utilizzato quelle parole per contestare le dichiarazioni sulla trasmissibilità del Covid rilasciate dal premier Draghi durante la conferenza stampa post Consiglio dei ministri. Le dichiarazioni di Fauci, così fuori contesto, hanno contribuito ad alimentare confusione rimandando a un’idea di inefficacia dei vaccino totalmente lontana dalle intenzioni ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) "o notà identica”. Questa frase del consulente per la Casa Bianca Anthonyè stata estrapolata da un’intervista ed usatatitolo da diversi quotidiani nelle ultime 24 ore. A partire dalQuotidiano che ha utilizzato quelle parole per contestare le dichiarazioni sulla trasmissibilità del Covid rilasciate dal premier Draghi durante la conferenza stampa post Consiglio dei ministri. Le dichiarazioni di, così fuori contesto, hanno contribuito ad alimentare confusione rimandando a un’idea di inefficacia dei vaccino totalmente lontana dalle intenzioni ...

