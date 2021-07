(Di giovedì 29 luglio 2021)scena finale. Chiamiamola partitaglinediritto, non solo i calciatori. La Roma-Genoa (pensando a Totti) del fischietto olandese– che ha diretto la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra – sarà laolandese tra Ajax e Psv Eindhoven che si disputerà sabato 7 agosto. La federazione olandese ha concesso all’arbitro l’ultima esibizione.aveva dato l’addio al calcio dopo la finale di Wembley. Poi, il ripensamento. Per un ultimo atto. Dopodiché tornerà a dedicarsi alle imprese di ...

Advertising

napolista : Kuipers, ovvero anche gli arbitri hanno la passerella d’addio: la supercoppa d’Olanda Aveva già annunciato l’addio… -

Ultime Notizie dalla rete : Kuipers ovvero

ilnapolista

...il quinto dei 6 minuti di recupero concessi da. Un fallo tanto evidente quanto non pericoloso né commesso su un giocatore diretto verso la porta italiana: per l'inglese si sarebbe ......al quinto dei 6 minuti di recupero concessi da. Un fallo tanto evidente quanto peraltro non pericoloso né compiuto su un giocatore diretto verso la porta italiana: per gli inglesi era ...Kuipers aveva già annunciato l'addio, poi la federazione olandese gli ha concesso l'ultimo atto: sarà la sfida tra Ajax e Psv Eindhoven ...