Kaio Jorge come vice Morata? La Juventus ha deciso: i dettagli (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus si prepara ad abbracciare Kaio Jorge e nelle idee di Allegri il brasiliano avrà un ruolo ben definito La Juventus avrebbe apparecchiato il colpo Kaio Jorge: l’attaccante del Santos (19 anni) potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato ed occupare il posto da extracomunitario rimasto in rosa. La possibile cessione di uno tra Demiral e Ramsey potrebbe poi liberare un’ulteriore posto per l’assalto a Gabriel Jesus, in caso di un addio improvviso di CR7. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Lasi prepara ad abbracciaree nelle idee di Allegri il brasiliano avrà un ruolo ben definito Laavrebbe apparecchiato il colpo: l’attaccante del Santos (19 anni) potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato ed occupare il posto da extracomunitario rimasto in rosa. La possibile cessione di uno tra Demiral e Ramsey potrebbe poi liberare un’ulteriore posto per l’assalto a Gabriel Jesus, in caso di un addio improvviso di CR7. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24...

