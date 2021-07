Juventus, Rafia positivo al Covid-19: il comunicato (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus ha comunicato che Rafia è risultato positivo al Covid-19 La Juventus comunica la positività al Covid-19 di Hamza Rafia: la nota del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Lahacheè risultatoal-19 Lacomunica la positività al-19 di Hamza: la nota del club bianconero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Hamza. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da ...

