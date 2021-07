Juventus | continua la telenovela per il rinforzo in mediana

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 luglio 2021) La squadra bianconera di Torinoa lavorare sul fronte entrate. Più nello specifico, Federico Cherubini sta cercando di limare la distanza trae Sassuolo per arrivare ad un obiettivo concreto della vecchia signora. Si tratta di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 di proprietà del Sassuolo. Il Sassuolo non molla sulla richiesta Il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali non intende discostarsi dalla richiesta iniziale di 40 milioni. In questo momento la squadra che più si è avvicinata a questa cifra è l’Arsenal. La volontà del giocatore è però quella di restare in Italia e di giocare più nello specifico nella ...