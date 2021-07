Jungle Cruise, un rutilante film d’avventura senza il senso del fiabesco dei classici Disney (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizialmente annunciato per la fine del 2019, Jungle Cruise alla fine per le vicende pandemiche è slittato sino al 2021, con una doppia uscita quasi contemporanea, strategia ormai usuale per la Disney, il 28 luglio in sala e dal 30 su Disney+ con accesso Vip. Si tratta di un progetto di lunghissima gestazione, annunciato sin dal 2004, nel quale a un certo punto, dieci anni fa, il protagonista sarebbe dovuto essere Tom Hanks. Dopo varie riscritture, si è giunti all’assetto attuale, con la sceneggiatura firmata da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049), Glenn Ficarra e John Requa, la regia di Jaume Collet-Serra e la coppia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizialmente annunciato per la fine del 2019,alla fine per le vicende pandemiche è slittato sino al 2021, con una doppia uscita quasi contemporanea, strategia ormai usuale per la, il 28 luglio in sala e dal 30 su+ con accesso Vip. Si tratta di un progetto di lunghissima gestazione, annunciato sin dal 2004, nel quale a un certo punto, dieci anni fa, il protagonista sarebbe dovuto essere Tom Hanks. Dopo varie riscritture, si è giunti all’assetto attuale, con la sceneggiatura firmata da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049), Glenn Ficarra e John Requa, la regia di Jaume Collet-Serra e la coppia ...

