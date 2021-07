Judo | Olimpiadi Tokyo | tutti i favoriti della vigilia raggiungono le semifinali nel day-6 | Giappone sugli scudi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo cinque giornate consecutive ad alta tensione per i colori azzurri, quest’oggi non sono impegnatika italiani al Nippon Budokan in occasione del day-6 ai Giochi Olimpici di2021. in cui si disputano i tornei delle categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili. Nessuna grande sorpresa tra le donne nelle eliminatorie, con le tre grandi favoriteche hanno raggiunto lee si giocheranno presumibilmente il titolo a cinque cerchi. Proibitivo invece il compitocoreana Hyunji Yoon, campionessa asiatica in carica già brava a vincere la Pool B (avendo la ...

Advertising

Corriere : Centracchio, judo da bronzo: «Dedicato al mio Molise, sconosciuto anche in Italia» - Eurosport_IT : L'EMOZIONE DEL BRONZO! ???????? Rivivi la gara di Maria Centracchio: - matteosalvinimi : Grandiosa Maria Centracchio! È bronzo nel judo, categoria -63 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’atleta di Isernia… - ORACOLOWEB : JUDO Il mio sogno di Olimpiadi? Rimanere a terra avvinghiato con la campionessa di judo giapponese in una qualsiasi… - bonucci_gatto19 : Bonucci si è iscritto a Judo perché vuole fare le Olimpiadi #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Olimpiadi

La squadra di spada non andava sul podio dalledi Atlanta del 1996. Bronzo anche per Maria Centracchio nellocategoria - 63kg. Stefano Bonacorsi Da anni Lapressa.it offre una ...Difficile che faccia l'impresa e che possa andare a medaglia: ricordiamo che le suesono ... Ore 4:00 - CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali); Ore 4:00 -maschile - 100kg (...Dopo cinque giornate consecutive ad alta tensione per i colori azzurri, quest'oggi non sono impegnati judoka italiani al Nippon Budokan in occasione del day-6 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. in cui ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...