Jessica Mascheroni chiede scusa per le offese a Nilufar e per i commenti razzisti

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Chiedo umilmente scusa', Jessica Mascheroni su Instagram chiede scusa per gli insulti e le offese razziste… - HiPeoplebiz : Jessica Mascheroni: i commenti al veleno sulla Leotta e i volti di Temptation Island - Yahoo Notizie - infoitcultura : Jessica Mascheroni: i commenti al veleno sulla Leotta e i volti di Temptation Island - zazoomblog : Davide Basolo il tentatore friendzona Jessica Mascheroni: nessuna relazione - #Davide #Basolo #tentatore… - StraNotizie : Davide Basolo, il tentatore friendzona Jessica Mascheroni: nessuna relazione -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Mascheroni

Meno fortunata, invece, sembra essere, friendzonata da Davide Basolo che ha messo in chiaro di non sentirsi legato in alcun modo a lei, per poi finire nel mirino del popolo social ...ha insultato pesantemente Nilufar Addati nel lontano 2018. La risposta dell'ex tronista ha lasciato tutti di stucco. Forse la partecipazione a Temptation Island non è stata una ...Dopo la focosa vicinanza tra Jessica e il single Davide a Temptation Island, le cose non sembrano procedere al di fuori del reality di Canale 5 ...Temptation Island, Jessica Mascheroni nella bufera per gli insulti pubblicati su Facebook nel 2017 e nel 2018. Ecco cosa ha scritto ...