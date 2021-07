Italia, terzo successo di fila. Argentina travolta con super Egonu (Di giovedì 29 luglio 2021) Italia - Argentina 3 - 0 (25 - 21, 25 - 16, 25 - 15) La prima partita della giornata, alle 9 del mattino, riserva sempre qualche insidia, anche perché gli atleti sono costretti a alzatacce inusuali. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021)3 - 0 (25 - 21, 25 - 16, 25 - 15) La prima partita della giornata, alle 9 del mattino, riserva sempre qualche insidia, anche perché gli atleti sono costretti a alzatacce inusuali. ...

Italia, terzo successo di fila. Argentina travolta con super Egonu L'Italia ormai è in partita al 100 per cento e per l'Argentina non c'è nulla da fare. Non cambia la musica nel terzo set con le azzurre assolute padrone del campo, con l'ingresso di Miriam Sylla al ...

Oppo - Ruta eroici! Il doppio azzurro pesi leggeri è di bronzo Dopo la folle giornata di mercoledì, arriva un altro bronzo per l'Italia del canottaggio: il doppio pesi leggeri del lariano Pietro Ruta e del sardo Stefano Oppo è terzo dietro Irlanda e Germania. Una gara regolare quella degli azzurri, che nei primi 1000 metri ...

Tokyo 2020, una giornata di bronzi: sorpresa Zanni nel sollevamento pesi dopo Giuffrida e Longo Borghini in judo e ciclismo La Stampa Tokyo 2020, Italia oro nel canottaggio con Rodini e Cesarini Italia d'oro nel canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno trionfato nella finale del doppio pesi leggeri femminile, conquistando il secondo oro per la spedi ...

Volley, Olimpiadi Tokyo: terza vittoria consecutiva per l’Italia. Le azzurre dominano contro l’Argentina L’Italia del volley femminile vince e convince nel torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre hanno giocato una partita di altissimo livello contro l’Argentina che si è arresa col ...

