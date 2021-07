Italia in Comune: folle scaricare sui sindaci le scelte del governo (Di giovedì 29 luglio 2021) Pesaro: Italia in Comune, folle scaricare sui sindaci le scelte del governo – “Quanto avvenuto al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è qualcosa che va condannato senza esitazioni. I sindaci sono la prima frontiera dello Stato per i cittadini. Parliamo di persone che in questa emergenza sanitaria hanno dato tutto per le proprie comunità, nonostante i tagli alle risorse e la scarsa attenzione che da anni i vari governi hanno verso gli Enti Locali”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto), coordinatore nazionale di Italia in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Pesaro:insuiledel– “Quanto avvenuto al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è qualcosa che va condannato senza esitazioni. Isono la prima frontiera dello Stato per i cittadini. Parliamo di persone che in questa emergenza sanitaria hanno dato tutto per le proprie comunità, nonostante i tagli alle risorse e la scarsa attenzione che da anni i vari governi hanno verso gli Enti Locali”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto), coordinatore nazionale diin ...

