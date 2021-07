Italia-Argentina volley Tokyo 2020: Egonu top, azzurre a punteggio pieno (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua il percorso netto della nazionale Italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella terza giornata del girone B, le azzurre hanno sconfitto l'Argentina per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua il percorso netto della nazionalena di pallavolo femminile alle Olimpiadi di. Nella terza giornata del girone B, lehanno sconfitto l'per...

Advertising

Eurosport_IT : IMPLACABILE ITALIA, TRE VITTORIE SU TRE ???????? Argentina schiantata in tre set (25-21, 25-16, 25-15), l'ItalVolley c… - Coninews : E SONO TREEEEEEEE! ?????? L'Italia piega l'Argentina con un perentorio 3-0, la terza vittoria consecutiva nel torneo… - Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - Massimo60386626 : RT @PubblicoSport: Olimpiadi, il video del volley femminile, Italia-Turchia 3-1 Prossimo appuntamento per le azzurre giovedì 29 alle 7:00 o… - bisougguk : RT @txmelessflower: Italia vs Argentina ksjdjdjdjsjdjdd los ancestros y su colonia -