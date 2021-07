Italia-Argentina 3-0 | azzurre inarrestabili

Advertising

Eurosport_IT : IMPLACABILE ITALIA, TRE VITTORIE SU TRE ???????? Argentina schiantata in tre set (25-21, 25-16, 25-15), l'ItalVolley c… - Coninews : E SONO TREEEEEEEE! ?????? L'Italia piega l'Argentina con un perentorio 3-0, la terza vittoria consecutiva nel torneo… - Agenzia_Ansa : Tokyo: volley donne, l'Italia batte anche l'Argentina - Olimpiadi Tokyo 2020 - - DavidMazzerelli : @aletapparini Senza dubbio, e ha anche il pil dell'Italia ?? Sull'efficacia del prodotto però i dati non sembrano ma… - Sabra1999 : RT @_snookbiebs: E #Azzure del #Volleyball continuano ad essere imbattibili, vincono 3-0 contro l’Argentina #Tokio2020 #giochiolimpici Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Argentina

La Gazzetta dello Sport

...30 - GOLF maschile (primo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE Ore 2:00 - TIRO A VOLO femminile trap (qualificazioni): JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO Ore 2:00 - VOLLEY femminile......30 - GOLF maschile (primo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE Ore 2:00 - TIRO A VOLO femminile trap (qualificazioni): JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO Ore 2:00 - VOLLEY femminile...Cresce il medagliere italiano. Oro per il doppio PL femminile di canottaggio, bronzo in quello maschile e argento di Paltrinieri negli 800 stile libero.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL'ITALIA VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA LE PAGELLE DELLE AZZURRE 03:27 Vi ringraziamo per aver seguito con noi le emozioni di q ...