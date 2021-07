Israele, terza dose Pfizer per gli over 60 già immunizzati: è il primo paese al mondo a farlo (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli esperti avevano notato un calo nell’efficacia del vaccino fra quanti sono stati immunizzati sei mesi fa e per questo avevano suggerito al governo di procedere con la distribuzione della terza dose, sempre Pfizer. Così Israele, a partire da domenica, ha deciso di somministrarla agli over 60 che hanno già ricevuto il siero, a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla seconda iniezione. Il ministero della Sanità ha dunque chiesto alle casse mutua no profit finanziate dallo Stato attraverso le quali si è proceduto alla vaccinazione della popolazione (Hmos – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli esperti avevano notato un calo nell’efficacia del vaccino fra quanti sono statisei mesi fa e per questo avevano suggerito al gno di procedere con la distribuzione della, sempre. Così, a partire da domenica, ha deciso di somministrarla agli60 che hanno già ricevuto il siero, a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla seconda iniezione. Il ministero della Sanità ha dunque chiesto alle casse mutua no profit finanziate dallo Stato attraverso le quali si è proceduto alla vaccinazione della popolazione (Hmos – ...

