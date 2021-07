Isola dei Famosi, dopo 12 anni è tutto finito? Lui vuole querelare – VIDEO (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo un gossip dell’ultim’ora, un’amatissima coppia che ha partecipato all’Isola dei Famosi si sarebbe lasciata dopo ben dodici anni insieme: scopri di chi si tratta e come ha commentato lui la notizia. Una delle indiscrezioni che si stanno facendo sempre più insistenti nel corso di quest’estate è la fine della relazione fra una coppia ex L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo un gossip dell’ultim’ora, un’amatissima coppia che ha partecipato all’deisi sarebbe lasciataben dodiciinsieme: scopri di chi si tratta e come ha commentato lui la notizia. Una delle indiscrezioni che si stanno facendo sempre più insistenti nel corso di quest’estate è la fine della relazione fra una coppia ex L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilfoglio_it : 'Borghi, Bagnai e Co. in piazza a Roma? Che tristezza. Rovinano mesi di lavoro durissimo', dice il consigliere Fave… - repubblica : A Monte Isola i turisti non possono sbarcare con bici e monopattini: 'In estate troppa gente, rischi per la sicurez… - vai_tra : RT @_Nico_Piro_: Torno a denunciare scempio di Rinella #Salina (unica spiaggia di sabbia dell'isola, coperta con ghiaia). Paesaggio offeso… - iltirreno : Livorno: sopralluogo dei consulenti della pm all’Isola che non c’è. Al termine degli accertamenti ci sarà il disseq… - ermanno : #Incendi, probabilmente #dolosi, che hanno distrutto nell'isola aziende, animali e un patrimonio #ambientale di 70… -