Irma Testa prima storica medaglia italiana nel pugilato femminile. The Iron Butterfly può conquistare il gradino più alto del podio? (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la sontuosa uscita di scena di Federica Pellegrini tocca ad Irma Testa scrivere una nuova pagina storica dello sport italiano. Mentre la Divina con la sua bracciata elegante e potente conquistava la quinta finale olimpica consecutiva, Irma Testa a suon di pugni conquistava la semifinale del torneo di boxe. Sarà la filippina Nesthy Petecio a contendere alla pugile tricolore l’accesso alla finalissima olimpica nella categoria dei pesi piuma. Ma quale che sia l’esito della semifinale in programma all’alba di sabato 31 luglio, Irma Testa ha già ottenuto la certezza di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la sontuosa uscita di scena di Federica Pellegrini tocca adscrivere una nuova paginadello sport italiano. Mentre la Divina con la sua bracciata elegante e potente conquistava la quinta finale olimpica consecutiva,a suon di pugni conquistava la semifinale del torneo di boxe. Sarà la filippina Nesthy Petecio a contendere alla pugile tricolore l’accesso alla finalissima olimpica nella categoria dei pesi piuma. Ma quale che sia l’esito della semifinale in programma all’alba di sabato 31 luglio,ha già ottenuto la certezza di ...

Advertising

Coninews : IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali ne… - Eurosport_IT : Forza, costanza, umiltà: a 23 anni Irma Testa è la prima donna italiana a conquistare una medaglia olimpica nella b… - ItaliaTeam_it : Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! ?? Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo l… - peppeiannicelli : La torrese Irma Testa è gia nella storia per la prima medaglia italiana nella boxe femminile. Ma io credo che The I… - petralito89 : RT @GeorgeSpalluto: 20 medaglie per l'Italia (di cui 19 già assegnate, più quella di Irma Testa) in 9 discipline diverse. Di seguito le me… -