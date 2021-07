Io, avvocato, chiedo: perché il green pass al bar e non in tribunale? (Di giovedì 29 luglio 2021) La lettera di un avvocato preoccupato per la gestione “disinvolta” degli accessi in tribunale in tempo di Covid Oggi, nella imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass, per accedere nei vari locali, in particolare, Bar e ristoranti, mi chiedo e Vi chiedo, (sperando che riusciate a scogliere il dubbio): che differenza c’è tra un locale adibito a bar o a ristorante al chiuso e le anguste, in alcuni casi, aule di Giustizia. perché per poter gustare anche un solo caffè seduto all’interno del bar debbo esibire il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) La lettera di unpreoccupato per la gestione “disinvolta” degli accessi inin tempo di Covid Oggi, nella imminenza dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del, per accedere nei vari locali, in particolare, Bar e ristoranti, mie Vi, (sperando che riusciate a scogliere il dubbio): che differenza c’è tra un locale adibito a bar o a ristorante al chiuso e le anguste, in alcuni casi, aule di Giustizia.per poter gustare anche un solo caffè seduto all’interno del bar debbo esibire il ...

