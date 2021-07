Inwit acquisisce 700 impianti di galleria da Vodafone per 70 milioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Il closing è atteso tra il terzo e il quarto trimestre 2021 e, contestualmente al closing, Inwit e Vodafone Italia sottoscriveranno un accordo di servizi per l’ospitalità di Vodafone Italia sugli impianti ricompresi nel perimetro oggetto di compravendita Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 luglio 2021) Il closing è atteso tra il terzo e il quarto trimestre 2021 e, contestualmente al closing,Italia sottoscriveranno un accordo di servizi per l’ospitalità diItalia sugliricompresi nel perimetro oggetto di compravendita

