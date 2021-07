Intesa pastrocchio sulla giustizia | pesanti accuse di Conte alla Lega ma Salvini è soddisfatto

(Di giovedì 29 luglio 2021) Fumata bianca, dopo 8 ore di trattativa, dal Consiglio dei ministririforma dellae del processo penale. Il M5S, dopo aver posto i veti e aver costretto il premier Draghi a sospendere il Consiglio dei ministri, incassa il regime speciale per tutti i reati di mafia, fuori dgriglia dell’improcedibilità. E dà il via libera al compromesso al ribassoriforma Cartabia, che dal canto suo si dichiara soddisfatta, non si sa bene di cosa visto lemodifiche al testo., unaal ribasso Nel dettaglio, l’dovrebbe ...

...per viltade ma per dignità? Scommetteremmo che l'italianissimo istinto di salvare capre e cavoli alla fine partorirà un qualche- suonando il flauto la chiameranno mediazione - un'...E allora eccolo ilromano: Roberto Gualtieri , ex ministro dell'Economia, si candida ... Per Enrico Letta, che si è speso per l', si annuncia invece la prima sfida in un partito ...