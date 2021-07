Inter, fatta per il nuovo acquisto: arriva Bellerin dall’Arsenal (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Inter ha praticamente tra le mani il sostituto di Hakimi. Simone Inzaghi potrà presto abbracciare il nuovo esterno di centrocampo La bomba di mercato degli scorsi giorni pare essersi finalmente concretizzata. L’Inter di Simone Inzaghi sembra aver ufficialmente trovato il sostituto per colmare la voragine lasciata da Hakimi. Il laterale marocchino è stato ceduto al Psg in questa sessione di mercato per una cifra pari a 60 milioni più bonus. Un affare che oscilla tra i 60 e i 71 milioni di euro. Bobo Vieri era stato chiarissimo sulla questione: «Parto dal presupposto che secondo me sarà impossibile sostituirlo perché è il miglior ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ha praticamente tra le mani il sostituto di Hakimi. Simone Inzaghi potrà presto abbracciare ilesterno di centrocampo La bomba di mercato degli scorsi giorni pare essersi finalmente concretizzata. L’di Simone Inzaghi sembra aver ufficialmente trovato il sostituto per colmare la voragine lasciata da Hakimi. Il laterale marocchino è stato ceduto al Psg in questa sessione di mercato per una cifra pari a 60 milioni più bonus. Un affare che oscilla tra i 60 e i 71 milioni di euro. Bobo Vieri era stato chiarissimo sulla questione: «Parto dal presupposto che secondo me sarà impossibile sostituirlo perché è il miglior ...

Advertising

MentalitNeroaz1 : Nandez-Inter, quasi fatta. Ballano solo due milioni #inter #forzainter #Nandez - WeLiveHard : @Silvanovolpagni @Inter_Rompi bloccato, la gente senza neuroni va fatta cuocere nel proprio brodo, un po' come tutt… - gianz91 : @manu_del_prete @LUKAKU252 @_enz29 È stato cacciato perchè si lamentava dell'assenza di un programma precampionato,… - Pierino006 : L’Inter presenta la maglia con uno juventino in dirigenza (Marotta) e con un comico che prende per il culo le squad… - GiuseppeBonif11 : @deliux9 Pensa se una dichiarazione del genere l'avesse fatta Conte quando era all'Inter, titoloni di Giornali....… -