Inseguire il risvolto

(Di giovedì 29 luglio 2021) È morto oggi un grande editore. Pur con le critiche che si possono fare al catalogo Adelphi, è stato un editore unico nel suo genere, poco somigliante agli Einaudi, ai Valentino Bompiani. La sua è stata proprio un’altra idea, unica, dell’editoria. Roberto Calasso è stato un erudito che sapeva nascondere la sua erudizione in grandi narrazioni mitologiche, arcaiche, in cui il frammento più minuscolo spalanca le porte a un’intera civiltà. Ha fatto quello che Italo Calvino diceva che bisogna fare con i classici, né guardarli troppo da vicino per non cadere nella filologia né da troppo lontano per non farli diventare opere museali. È stato un uomo lontanissimo dall’accademia, che ha saputo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inseguire risvolto

Il Foglio

... certo ildella notizia è che l'altro sloveno è sempre lì, sulla ruota di Tadej, pronto a ... 'come gli altri' a parte Cabot, che invece con una certa tenacia è rimasto lì aTheuns, ...... al di là delpolitico. Il rapporto con lui va sempre oltre la politica perché ha un'... secondo me, Forza Italia in altri momenti avrebbe votato e che ora, forse perla Lega e ...Jonathan Rea ha un contratto pluriennale con Kawasaki in Superbike, ma non esclude un eventuale passaggio in MotoGP, dato il mercato decisamente aperto e posti vacanti in Yamaha. Le voci sul suo appro ...L’ala di Phoenix non ha nascosto la sua delusione per l’esito della serie contro i Bucks, un confronto che però si augura possa essere d’insegnamento per tutta la franchigia dell’Arizona.