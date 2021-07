Innovazione | Sino Italian Exchange Event | l’ecosistema campano della ricerca si prepara ad incontrare la Cina

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si terrà nella settimana dal 18 Al 21 ottobre La XIV edizione, interamente on line, del- Siee, l’o annuale che la Regione Campania, in collaborazione con la Beijing Association For Science And Technology–Bast, dedica all’internazionalizzazione dei sistemi regionali die impresa attraverso una consolidata azione di cooperazione bilaterale che coinvolge imprese, start up, centri die università nella costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e commerciali tra Napoli e Pechino. Al centro dell’edizione 2021, che vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Sino

Il Denaro

Si terrà nella settimana dal 18 Al 21 ottobre La XIV edizione, interamente on line, del Sino Italian Exchange Event- Siee, l'evento annuale che la Regione Campania, in collaborazione con la Beijing As ...Si terrà nella settimana dal 18 al 21 ottobre la XIV edizione, interamente on line, del Sino Italian Exchange Event- Siee, l'evento annuale che la Regione Campania, in collaborazione ...