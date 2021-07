Incontro Insigne-De Laurentiis | spunta la data

(Di giovedì 29 luglio 2021) In casa Napoli il tema riguardante il rinnovo di Lorenzoè molto caldo considerando che il contratto del capitano azzurro terminerà tra un anno mentre ancora rimane sconosciuta una decisione sul suo futuro Attualmente il partenopeo, reduce dall'Europeo, si trova in vacanza con la sua famiglia e tornerà a disposizione di Luciano Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro. Ma stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ci sarebbe lasul possibilefra Aurelio Dee il calasse 1991 per stabilire le sorti del suo futuro che saranno discusse il 5 agosto.

La preoccupazione però resta, in attesa dell'trae De Laurentiis , capitano e presidente alle prese con un contratto in scadenza tra meno di un anno. Intanto, però, da cerchiare in ...previsto per inizio agosto. Sarà fondamentale resistere alle tentazioni di offerte monstre ... Tra i giocatori che risultano incedibili per Spalletti, oltre a, ci sono Dries Mertens e ...Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è un tema scottante in casa partenopea. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e il suo futuro non è ancora definito. Insigne è attualm ...MondoNapoli Tv vi tiene sempre compagnia enon vi lascia mai: infatti, ogni giorno saremo in diretta dalle ore 19 con una nuova puntata del nostro notiziario. Ecco il sommario della puntata odierna: In ...