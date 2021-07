Incendi in Sardegna. Lav: «Si lotta per la vita di ogni animale» (Di giovedì 29 luglio 2021) Ventimila ettari attraversati dalle fiamme, aziende agricole rase al suolo e un numero imprecisato di animali rimasti sul terreno. Impossibile fare un bilancio più preciso. Di certo, al momento, si sa solo che questo disastro di fuoco ha azzerato la biodiversità di una porzione di Sardegna, l’Oristanese, ricca di macchia mediterranea, animali al pascolo, cavalli, anfibi e rettili. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 luglio 2021) Ventimila ettari attraversati dalle fiamme, aziende agricole rase al suolo e un numero imprecisato di animali rimasti sul terreno. Impossibile fare un bilancio più preciso. Di certo, al momento, si sa solo che questo disastro di fuoco ha azzerato la biodiversità di una porzione di Sardegna, l’Oristanese, ricca di macchia mediterranea, animali al pascolo, cavalli, anfibi e rettili.

Advertising

insopportabile : Donazioni per l'emergenza incendi della #Sardegna. Sono state attivate diverse campagne di donazione (istituzionali… - fattoquotidiano : In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smante… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - romi_andrio : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, #vigilidelfuoco impegnati dalle ore 15 di #oggi con squadre e un #Canadair a Bottidda (SS): unità sch… - alkhimiyah : RT @lupovittorio42: Dal Fatto Quotidiano. In Sardegna: il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di e… -