In videoconferenza si sventola il tappetino del mouse? Gaffe per la consigliera | occhio alla foto impressa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Unache ha fatto il giro del web quella di Chiara Cercaci,comunale di Jesi. La donna, rappresentante della lista civica di maggioranza "Jesiamoci", durante una riunione online di una commissione del Comune di Jesi, si èusandolo come un ventaglio ildel. Fin qui nulla di strano se non fosse chec'era la bandiera della Repubblica Sociale Italiana: tricolore e aquila nera. Uno scivolone immortalato e diventato in pochissimo tempo virale. "Ad avercelo fatto notare sono stati alcuni cittadini che hanno seguito la diretta. - commenta ...