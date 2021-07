In Italia oltre 67 milioni di vaccini somministrati. Salgono i casi, positività al 2,3% (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 67.003.275 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 93,9% del totale di quelle consegnate, pari finora a 71.379.404 (nel dettaglio 49.585.637 Pfizer/BioNTech, 7.574.291 Moderna, 11.944.834 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.274.642 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 31.390.566, il 58,12% della popolazione over 12. Continuano intanto ad aumentare i positivi al Covid 19 giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.696 (+1.174 rispetto ai 4.522 precedenti). Il numero dei tamponi eseguiti sono sostanzialmente in linea con quelli delle 24 ore precedenti con 248.472 (+6.582). Il tasso di positività registra un incremento ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 67.003.275 le dosi di vaccino somministrate in, il 93,9% del totale di quelle consegnate, pari finora a 71.379.404 (nel dettaglio 49.585.637 Pfizer/BioNTech, 7.574.291 Moderna, 11.944.834 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.274.642 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 31.390.566, il 58,12% della popolazione over 12. Continuano intanto ad aumentare i positivi al Covid 19 giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.696 (+1.174 rispetto ai 4.522 precedenti). Il numero dei tamponi eseguiti sono sostanzialmente in linea con quelli delle 24 ore precedenti con 248.472 (+6.582). Il tasso diregistra un incremento ...

Advertising

matteosalvinimi : …monumentali d’Italia del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. È stato divorato dalle fiamme… - EleonoraEvi : È bruciato anche il millenario olivastro “Sa Tanca Manna” di Cuglieri. l'Italia perde uno dei suoi alberi monumenta… - UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - Red_Park__ : Mi sveglio e trovo altre medaglie per l'italia oltre che un immenso Greg Paltrinieri DAJE VAI COSÌ ?????? #giochiolimpici #ItaliaTeam - larcisiciliano : ??Questo governo nasce x ragioni interne ed esterne. In Italia la priorità era far fuori il governo Conte, mettendo… -