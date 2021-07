Immissioni in ruolo 2021: nello stesso anno si possono accettare più proposte di nomina. Rinuncia da GPS (Di giovedì 29 luglio 2021) Le Immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22 sono in corso di svolgimento e, dopo la scelta della provincia/posto/classe di concorso, gli aspiranti sono impegnati ad esprimere le preferenze relative alle sedi scolastiche. Numerosi i dubbi che attanagliano i nostri lettori, soprattutto perché hanno la possibilità di essere nominati da diverse graduatorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Leinper l'a.s./22 sono in corso di svolgimento e, dopo la scelta della provincia/posto/classe di concorso, gli aspiranti sono impegnati ad esprimere le preferenze relative alle sedi scolastiche. Numerosi i dubbi che attanagliano i nostri lettori, soprattutto perché hla possibilità di essereti da diverse graduatorie. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021: nello stesso anno si possono accettare più proposte di nomina. Rinuncia da GPS - fra79Nopadania : RT @MegaleHellas: Al Meridione solo le briciole, come al solito, delle immissioni in ruolo nella scuola - Mario82673246 : RT @MegaleHellas: Al Meridione solo le briciole, come al solito, delle immissioni in ruolo nella scuola - Roberto_Bosio : Immissioni in ruolo 2021, scelta delle scuole per la primaria - Frnca8 : @Alessan04483079 @beppa39 @lucatelese Ti sto parlanfo delle immissioni in ruolo della buona scuola. Fasi A / B / C. -