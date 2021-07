Immissioni in ruolo 2021/2022, ok dal Consiglio dei Ministri per assumere 112.473 docenti (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2021/2022 un numero pari a 112.473 unità di personale docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildei, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolasticoun numero pari a 112.473 unità di personale docente. L'articolo .

