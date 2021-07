Il vaccino obbligatorio per lavorare? Le conseguenze per chi rifiuta il green pass (Di giovedì 29 luglio 2021) Google e Facebook chiederanno ai dipendenti che intendono rientrare in presenza di sottoporsi alla vaccinazione anti covid. E Netfilx tutela le proprie star: 'Gli attori e a coloro che vi lavorano ... Leggi su today (Di giovedì 29 luglio 2021) Google e Facebook chiederanno ai dipendenti che intendono rientrare in presenza di sottoporsi alla vaccinazione anti covid. E Netfilx tutela le proprie star: 'Gli attori e a coloro che vi lavorano ...

Advertising

ninazilli : Lo sapevate che il #greenpass viene rilasciato anche con un semplice tampone negativo entro le 48h? Così peró non c… - Adnkronos : #Google e #Facebook: vaccino obbligatorio per i dipendenti al rientro in sede. - repubblica : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - summo_t : RT @Linkiesta: Google, Facebook e Netflix chiedono il vaccino obbligatorio negli uffici e sul set - Linkiesta : Google, Facebook e Netflix chiedono il vaccino obbligatorio negli uffici e sul set -