Il Trianon Viviani a tutto teatro | ecco il cartellone 21 22 Marisa Laurito | Non ci arrendiamo e daremo lavoro

(Di giovedì 29 luglio 2021) “A”. Con questa frase ilsintetizza la voglia di ripartire. «Non vogliamo dimenticare nulla di quello che ci è accaduto in questo anno – spiega il direttore artistico– perché ci ha portato tanti dolori, ma ci ha fatto anche crescere e abbiamo deciso di combattere e resistere, utilizzando tutte le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania e dalla Città metropolitana per dare, mettendo in scena tre importanti produzioni e sette concerti». ilIlpresenta ...

Advertising

antonellaa262 : Il Trianon Viviani ricorda Enrico Caruso: lunedì 2 agosto una serata-evento dedicata al grande cantante con musica,… - Scisciano : Il Trianon Viviani va “A tutto teatro” - Napolitanteam : Teatro Trianon Viviani: presentato il cartellone della stagione 2021/2022 - - OndaWebTv : Trianon Viviani, il recital del pianista Alexander Romanovsky ??#lenotizieinpositivo di ondawebtv - PetrelliFlavia : Caruso vive al Trianon Viviani -

Ultime Notizie dalla rete : Trianon Viviani

Il Mattino

Questo il titolo della serata/evento che, lunedì 2 agosto , alle 21, si terrà alnell'àmbito delle celebrazioni promosse dalla Regione Campania per il centenario della scomparsa del ...... morte e miracoli di Enrico Caruso nel centenario della scomparsa e la sua voce come non l'avete mai sentita" è il tema della serata/evento in programma lunedì 2 agosto, alle 21, al...“A tutto teatro”. Con questa frase il Trianon Viviani sintetizza la voglia di ripartire. «Non vogliamo dimenticare nulla di quello che ci è accaduto in questo anno – spiega il direttore artistico Mari ...“A tutto teatro”. Con questa frase il Trianon Viviani sintetizza la voglia di ripartire, rilanciando con un ricco programma di attività per la Stagione 2021/2022. «Non vogli ...