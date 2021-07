Il Tre è fidanzato, ecco chi è la ragazza Francesca Foglietti (Di giovedì 29 luglio 2021) 1.800 follower su Instagram, Francesca Foglietti è la nuova fudanzata de Il Tre. Francesca ha un feed ricco di foto e video in cui appare con Guido Senia, nome all’anagrafe dell’artista romano. Tanti gli scatti che provengono dalle fughe d’amore con il rapper in giro per il mondo. Praga, Dublino, Amsterdam, ma anche la loro Roma e il mare del sud Italia, dove proprio in questi giorni sta trascorrendo alcuni giorni di relax. Non sono molte le informazioni biografiche disponibili online su di lei, ma da una foto dello scorso anno siamo in grado di dire che è nata il 15 settembre 1998 e che nelle prossime settimane compirà 22 anni. Ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) 1.800 follower su Instagram,è la nuova fudanzata de Il Tre.ha un feed ricco di foto e video in cui appare con Guido Senia, nome all’anagrafe dell’artista romano. Tanti gli scatti che provengono dalle fughe d’amore con il rapper in giro per il mondo. Praga, Dublino, Amsterdam, ma anche la loro Roma e il mare del sud Italia, dove proprio in questi giorni sta trascorrendo alcuni giorni di relax. Non sono molte le informazioni biografiche disponibili online su di lei, ma da una foto dello scorso anno siamo in grado di dire che è nata il 15 settembre 1998 e che nelle prossime settimane compirà 22 anni. Ha ...

