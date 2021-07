(Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - IlIhsan Senocak hato su Twitter le, protagoniste sì di un'ottima Olimpiade a Tokyo, ma che ha accusato di essere poco caste nei loro completi da volley: “Figlie dell'Islam!” ha twittato il religioso, “castità,moralità emodestia… non dei campiivi”. Il riferimento di Senocak è al nome del team di volley turco femminile, atlete note come “le sultane...

Advertising

Agenzia_Italia : Il teologo musulmano sferza le pallavoliste turche: 'Siete sultani della fede, non dello sport' -

Ultime Notizie dalla rete : teologo musulmano

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Muhammad Abduh, importante giurista eegiziano (1849 - 1905), aveva però sfidato questo ... Masalha ha poi spiegato ulteriormente che l'individuo non ha un ruolo nel mondo, dato ...Nel 1980, solo 41 anni fa, il grandeMohammed Taha, che sosteneva che il Corano deve essere ... Beninteso, al contrario e non a caso, la legge coranica e statale prescrive che un uomo...Il religioso, molto attivo sui social, critica "i non casti" completi del team di volley, atlete note come 'le sultane della rete' ...Ihsan Senocak ha criticato le ragazze del volley della Turchia, colpevoli di scendere in campo, a sua detta, con divise poco caste ...