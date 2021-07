Il talento di Calasso è stato riportare il saggio nell’alveo naturale della narrazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il primo testo di Robertoche ho letto èMonologo fatale, ilposto a seguito dell’Ecce homo di Friedrich Nietzsche. (Il titolo non ammetteva repliche e la cosa per me era risolutiva). Una rivelazione: scoprivo un grande lettore e uno scrittore notevole. Un paio d’anni prima, era il 1982, avevo scoperto un altro grande lettore e scrittore, Cesare Garboli: la sua prefazione all’edizione Einaudi dei Diari di Antonio Delfini lo sanciva. Cesare Garboli e Roberto, sono opposti e complementari: Garboli vede il mondo sub specie formae,sub specie imaginis. (Non c’è niente di ...