' Il silenzio grande' | ecco il trailer del film di Alessandro Gassmann

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nell'ambito delle Giornate degli Autori, sezione collaterale del Festival di Venezia 2021 , sarà presentato in anteprima mondiale il'Il' , quarto lungometraggio di finzione per ...

Advertising

GassmanGassmann : Sapere che “Il silenzio grande” mio terzo film da regista ,sarà a Venezia alle @giornate mi fa davvero piacere! A v… - GassmanGassmann : Dal 16 settembre al cinema - IL SILENZIO GRANDE- ?@VisionDistrib? ?@PACOCINEMA? Il mio terzo film . ?????? a presto… - caecilia1003 : RT @velocevolo: Un grande silenzio regnava nel bosco e udivo le foglie verdi sognare, udivo i sogni della corteccia da cui nascono barche,… - Carmela_oltre : RT @velocevolo: Un grande silenzio regnava nel bosco e udivo le foglie verdi sognare, udivo i sogni della corteccia da cui nascono barche,… - ozzymaite : RT @GassmanGassmann: Sapere che “Il silenzio grande” mio terzo film da regista ,sarà a Venezia alle @giornate mi fa davvero piacere! A voi… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio grande

Nell'ambito delle Giornate degli Autori, sezione collaterale del Festival di Venezia 2021 , sarà presentato in anteprima mondiale il film 'Il' , quarto lungometraggio di finzione per il regista Alessandro Gassmann . Il trailer ufficiale, fresco di pubblicazione, svela che la data di uscita nei cinema italiani è fissata per ...... sezione indipendente della Mostra di Venezia 2021 , che si presenta molto vario: Alessandro Gassman presenterà il suo quarto lungometraggio di finzione da regista, Il, spazio anche ...Adattamento dell'omonimo testo teatrale, debutta al Festival di Venezia 2021 e poi esce nei cinema italiani a metà settembre ...Utile semestre a 6,3 miliardi per il gruppo ArcelorMittal, al top dal 2008. Fa registrare numeri da record la multinazionale francoindiana che ha chiuso il primo semestre dell'anno con ...