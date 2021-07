Il Silenzio Grande | è uscito il trailer del film di Alessandro Gassmann

(Di giovedì 29 luglio 2021) Iluscirà il 16 settembre 2021 e sarà presentato in occasione della 18^ edizione della Giornata degli autori durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia Ilsegna il ritorno alla regia di, l’opera è tratta dall’omonima piece teatrale di Maurizio De Giovanni, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Ozza e lo stesso.“Il” sarà interpretato da Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone. La commedia drammatica, che uscirà il 16 settembre, è ...

Silenzio Grande uscirà il 16 settembre 2021 e sarà presentato in occasione della 18^ edizione della Giornata degli autori durante la Mostra internazionale d'arte ...