Il riscatto della Quadarella: dopo la delusione conquista la finale negli 800 sl (Di giovedì 29 luglio 2021) Simona Quadarella reagisce bene al quinto posto nei 1500 e centra la finale degli 800, specialità di cui è vice campionessa mondiale. Ha il terzo tempo complessivo (8'17"32) delle batterie: nella sua ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Simonareagisce bene al quinto posto nei 1500 e centra ladegli 800, specialità di cui è vice campionessa mondiale. Ha il terzo tempo complessivo (8'17"32) delle batterie: nella sua ...

Advertising

Coninews : VITTORIA E RISCATTO! ???? Un’ottima Italia supera 3-1 i padroni di casa del Giappone e scala posizioni nella classif… - Glongari : Confermate le anticipazioni di @tvdellosport rispetto all’interesse della #Roma per #Shomurodov. Nome possibile con… - paoloigna1 : Per il riscatto della #Quadarella ne parliamo in finale dov contano solo le medaglie. Lei non è a fine carriera com… - babyara : RT @TriskellEdiz: #Esceoggi per la collana #Romance il primo volume della serie 'Redemption'. Arriva in casa #Triskell #MarleyValentine con… - florio_emanuele : RT @SCUtweet: Il mercato della #Juventus è fatto di mille telefonate, messaggi, mail, incontri... Poi alla fine vince il prestito biennale… -