Il retroscena: la Fiorentina offre Pezzella al Cagliari. Dipende anche da Godin (Di giovedì 29 luglio 2021) German Pezzella ha altri undici mesi di contratto con la Fiorentina, è possibile che lasci i viola entro questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni Joe Barone lo ha proposto al Cagliari, in attesa di capire quali sono le condizioni del difensore centrale. E il Cagliari ha preso in considerazione l’ipotesi, collegata comunque alla posizione di Godin che ha un ingaggio oneroso e che negli ultimi giorni ha ricevuto qualche proposta dalla Turchia. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Germanha altri undici mesi di contratto con la, è possibile che lasci i viola entro questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni Joe Barone lo ha proposto al, in attesa di capire quali sono le condizioni del difensore centrale. E ilha preso in considerazione l’ipotesi, collegata comunque alla posizione diche ha un ingaggio oneroso e che negli ultimi giorni ha ricevuto qualche proposta dalla Turchia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

