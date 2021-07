Il pranzo è servito, Insinna alla nuova campionessa Sabrina: 'contieni l'entusiasmo' (Di giovedì 29 luglio 2021) Torna in onda, al suo orario del dopopranzo, Il pranzo è servito, che nella puntata del 29 luglio ha riservato nuove emozioni e risate ai suoi appassionati spettatori. In questa sfida la campionessa Rosa Maria si è scontrata con l'esuberante new entry Sabrina, di Canicattì (Agrigento) e le ha persino ceduto il titolo. Sabrina si è rivelata sin da subito frizzante e piena di entusiasmo. Ad ogni vittoria, la nuova campionessa non ha esitato a girare e ballare. In un primo momento Flavio Insinna è rimasto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 luglio 2021) Torna in onda, al suo orario del dopo, Il, che nella puntata del 29 luglio ha riservato nuove emozioni e risate ai suoi appassionati spettatori. In questa sfida laRosa Maria si è scontrata con l'esuberante new entry, di Canicattì (Agrigento) e le ha persino ceduto il titolo.si è rivelata sin da subito frizzante e piena di. Ad ogni vittoria, lanon ha esitato a girare e bre. In un primo momento Flavioè rimasto ...

