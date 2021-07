Il piccolo Gioele è stato ucciso dalla mamma. Per gli inquirenti il caso è chiuso (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - La Procura di Patti (Messina) ha depositato al gip la richiesta di archiviazione per la vicenda della scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni avvenuta il 3 agosto 2020 a Caronia. Il procedimento era contro ignoti. Secondo la procura, Viviana si è lanciata dal traliccio sotto il quale è stata trovata e nessun estraneo ha avuto alcun ruolo. Nel frattempo è stato dato anche il nulla osta per il seppellimento dei corpi. Il procuratore Angelo Vittorio Cavallo ricostruisce la lunga indagine durata un anno: "L'intera vicenda in realtà, è ascrivibile in modo esclusivo alle circostanze di tempo e di luogo, al comportamento e alle condotte ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - La Procura di Patti (Messina) ha depositato al gip la richiesta di archiviazione per la vicenda della scomparsa di Viviana Parisi e del figliodi 4 anni avvenuta il 3 agosto 2020 a Caronia. Il procedimento era contro ignoti. Secondo la procura, Viviana si è lanciata dal traliccio sotto il quale è stata trovata e nessun estraneo ha avuto alcun ruolo. Nel frattempo èdato anche il nulla osta per il seppellimento dei corpi. Il procuratore Angelo Vittorio Cavallo ricostruisce la lunga indagine durata un anno: "L'intera vicenda in realtà, è ascrivibile in modo esclusivo alle circostanze di tempo e di luogo, al comportamento e alle condotte ...

