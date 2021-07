Il parroco arrotondava | 6 000 euro al mese con l’ospizio abusivo | gli anziani sui sacchi della spazzatura

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ildi Santa Maria Assunta, nel comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, aveva trovato un modo piuttosto bizzarro per integrare lo stipendio da prete. E aveva creato, all’internostessa parrocchia, una casa di cura abusiva per, un ospizio molto fatiscente. Al posto dei materassi, ilaveva allestito i letti per gliutilizzando alcunimondezza. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Reggio Calabria, con un’ispezione presso la struttura ricettiva per. E hanno denunciato, in ...