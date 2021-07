Il nuovo corso della sanità regionale parte dall'Ars: caccia al manager che succederà a Di Furia (Di giovedì 29 luglio 2021) ANCONA - Il nuovo corso del 'pianeta sanità' parte dall'Ars. Con decreto 11 del 27 luglio, è stato avviato l'interpello per individuare il successore di Lucia Di Furia , guida ad interim dell'Agenzia ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021) ANCONA - Ildel 'pianeta'Ars. Con decreto 11 del 27 luglio, è stato avviato l'interpello per individuare il successore di Lucia Di, guida ad interim dell'Agenzia ...

Advertising

borghi_claudio : Sono vicino a @SpecchiaFran che evidentemente ha avuto come compito dal mio carissimo ex Direttore @alesallusti que… - gaiatortora : È un nuovo corso per tutti. Anche per l'informazione. Ed è estremamente interessante. #Draghi #greenpass #giustizia - marcoconterio : ?? ?? ?? #Bologna stregato da Ricardo Pepi ???? di #FCDallas. Il 2003 è il nuovo wonderboy della #MLS. Contatti in corso… - romalifenews : 'Decine di famiglie hanno già iscritto i figli nel nuovo plesso e non intendono sottoporre i bambini a un trasferim… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Predator: il nuovo film sarà una storia delle origini sul primo alieno sulla Terra, le riprese in corso… -