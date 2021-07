Il nuovo album di Ultimo: “Un’esigenza, ho scavato dentro me” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il nuovo album di Ultimo nasce da Un’esigenza personale dell’artista che si è trovato a riflettere molto nell’Ultimo periodo. La pandemia e il covid-19, l’isolamento forzato, l’impossibilità di svolgere concerti negli stadi che deve ancora recuperare e lo stop agli eventi hanno suscitato riflessioni importanti in Ultimo, come in tutti noi. L’artista si è rimesso al piano e sta scrivendo nuova musica che troverà posto nel nuovo disco di inediti del quale al momento accenna soltanto qualcosa. Al suo fianco c’è la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo, che appare alle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildinasce dapersonale dell’artista che si è trovato a riflettere molto nell’periodo. La pandemia e il covid-19, l’isolamento forzato, l’impossibilità di svolgere concerti negli stadi che deve ancora recuperare e lo stop agli eventi hanno suscitato riflessioni importanti in, come in tutti noi. L’artista si è rimesso al piano e sta scrivendo nuova musica che troverà posto neldisco di inediti del quale al momento accenna soltanto qualcosa. Al suo fianco c’è la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo, che appare alle ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Un'altra estate con il re incontrastato del reggaeton italiano ?????? @freddepalma è sulla cover del nuovo numero di… - Dafenproject : “Payback”: ecco il nuovo album del rapper americano Kyle Joshua - jetblvckcherry : RT @advorelou: Comunque @/Harry_Styles e @/Louis_Tomlinson sappiate che continuo ad ascoltare giorno e notte Justin Bieber, quindi se non v… - dangwruos : scommetto che the weeknd twitterà qualcosa sul nuovo album quando dormirò - 28_chopsuey : RT @advorelou: Comunque @/Harry_Styles e @/Louis_Tomlinson sappiate che continuo ad ascoltare giorno e notte Justin Bieber, quindi se non v… -