Il Napoli vuole accontentare Spalletti | il piano della società per acquistare Emerson Palmieri

(Di giovedì 29 luglio 2021) La priorità del mercato delresta il terzino sinistro e, più strettamente,del Chelsea. Un affare non semplice da sbloccare al momento ma più facilmente eseguibile al terminesessione. De Laurentiis e Giuntoli hanno ilper acquistarlo, come riferisce oggi anche la Gazzetta dello Sport: "La primarietà resta quella di prendere un terzino sinistro. E anche su questoè stato chiaro. Il tecnico si è speso direttamente cone il campione d'Europa italo-brasiliano sarebbe felice di tornare a giocare ...

Il Napoli punta Kastantinos Tsimikas per la fascia sinistra. La SSCN con Giuntoli ha contattato il Liverpool per un prestito.
Qualche anno fa lo United offrì oltre 100 milioni al Napoli per Kalidou Koulibaly, oggi non c'è neppure l'ombra di offerte vicine ai 50 milioni ...