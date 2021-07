Il Napoli tenta il colpo dall'Argentina: c'è l'offerta per Hincapié (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli sonda il talento del Talleres Piero Hincapié e, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe addirittura presentato una proposta formale di 5 milioni di euro per aggiudicarsi il giovane difensore. Ma sull'ecuadoriano non c'è solo il club di De Laurentiis, infatti, ci sarebbe una concorrenza con altri due club: Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Talleres però non è soddisfatto dell'offerta napoletana e considerando la corte anche di altre società e l'ottima Copa América disputata dal classe 2002, il club argentino non sarebbe disposto ad abbassare le pretese chiedendo almeno 7 milioni di euro per sedersi al tavolo per discutere della ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilsonda il talento del Talleres Pieroe, secondo Tuttomercatoweb, avrebbe addirittura presentato una proposta formale di 5 milioni di euro per aggiudicarsi il giovane difensore. Ma sull'ecuadoriano non c'è solo il club di De Laurentiis, infatti, ci sarebbe una concorrenza con altri due club: Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Talleres però non è soddisfatto dell'napoletana e considerando la corte anche di altre società e l'ottima Copa América disputata dal classe 2002, il club argentino non sarebbe disposto ad abbassare le pretese chiedendo almeno 7 milioni di euro per sedersi al tavolo per discutere della ...

