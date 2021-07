"Il mio addio? Perché non te l'ho detto in faccia". Ballando con le Stelle, Todaro risponde a Milly Carlucci (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua il botta e risposta a distanza tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci dopo la decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle dopo ben 15 anni. Todaro ha comunicato la notizia con un post su Instagram: una scelta non apprezzata dalla conduttrice di Rai 1. La Carlucci, infatti, ha scritto: "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua il botta e risposta a distanza tra Raimondodopo la decisione del ballerino di lasciarecon ledopo ben 15 anni.ha comunicato la notizia con un post su Instagram: una scelta non apprezzata dalla conduttrice di Rai 1. La, infatti, ha scritto: "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 ...

Advertising

VentagliP : RT @SoniaSamoggia: #Quando #VentagliDiParole Il tuo sorriso i tuoi capelli fermi come il lago, Lugano addio cantavi, mentre la mano mi te… - BertaIsla : RT @Nonha_stata: Propongo un omaggio per dire addio a grande intellettuale. Il primo Adelphi che trovate in casa. Il mio è un po’ vissuto… - Elisaerre19 : RT @DiMarzio: 'Grazie per avermi aiutato a realizzare il mio sogno'. #MaxiLopez annuncia il ritiro - Valerio13731621 : RT @Nonha_stata: Propongo un omaggio per dire addio a grande intellettuale. Il primo Adelphi che trovate in casa. Il mio è un po’ vissuto… - Laura28125129 : RT @Nonha_stata: Propongo un omaggio per dire addio a grande intellettuale. Il primo Adelphi che trovate in casa. Il mio è un po’ vissuto… -