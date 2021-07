Il mercato piloti MotoGP è in fermento: gli ultimi movimenti importanti (Di giovedì 29 luglio 2021) Il mercato piloti MotoGP è in fermento. Danilo Petrucci fuori dai giochi, Andrea Dovizioso senza scelta, Maverick Vinales verso Aprilia. Sono settimane decisive per il mercato piloti MotoGP in vista della prossima stagione 2022. Da qui a fine agosto verrà delineata la griglia di partenza per il prossimo anno e le sorprese sono ancora dietro l’angolo. A cominciare da KTM che già da tempo ha annunciato l’ascesa di Remy Gardner in Tech3. Chi resterà fuori dai giochi tra Iker Lecuona e Danilo Petrucci? L’impressione è che entrambi saranno fuori dai giochi mondiali. La casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè in. Danilo Petrucci fuori dai giochi, Andrea Dovizioso senza scelta, Maverick Vinales verso Aprilia. Sono settimane decisive per ilin vista della prossima stagione 2022. Da qui a fine agosto verrà delineata la griglia di partenza per il prossimo anno e le sorprese sono ancora dietro l’angolo. A cominciare da KTM che già da tempo ha annunciato l’ascesa di Remy Gardner in Tech3. Chi resterà fuori dai giochi tra Iker Lecuona e Danilo Petrucci? L’impressione è che entrambi saranno fuori dai giochi mondiali. La casa ...

Advertising

FormulaPassion : #WSBK | Jonathan Rea ha spento che voci che lo volevano in procinto di approdare in MotoGP, assicurando che resterà… - gponedotcom : BAR SPORT: Rossi, Vinales, Dovizioso: il GP d'Austria risolutivo per il mercato piloti: Riparte il mondiale al Red… - gponedotcom : LIVE Bar Sport alle 20:00 - Mercato piloti: sogno di una notte di mezza estate - FormulaPassion : #F1: #Russell non cede alle sirene #RedBull e giura fedeltà alla #Mercedes - EZalambani : RT @gponedotcom: LIVE Bar Sport alle 20:00 - Mercato piloti: sogno di una notte di mezza estate: VIDEO - Stasera parleremo con il nostro Ca… -