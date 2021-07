Il Livorno nel baratro, è escluso anche dalla Serie D: la dura replica di Aldo Spinelli (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Livorno è finito nel baratro. E’ finita la storia di una bella realtà che è stata protagonista nel calcio che conta, adesso la situazione si è completamente ribaltata. Il club è stato escluso anche dal campionato di Serie D per “gravi inadempienze riscontrate dalla Covisod e non ancora risolte dalla società”. Il sindaco non ha risparmiato qualche frecciata, il presidente Aldo Spinelli ha deciso di mettere le cose in chiaro con un comunicato ufficiale, riporta calciomercato.com. “Con riferimento all’iscrizione dell’AS ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè finito nel. E’ finita la storia di una bella realtà che è stata protagonista nel calcio che conta, adesso la situazione si è completamente ribaltata. Il club è statodal campionato diD per “gravi inadempienze riscontrateCovisod e non ancora risoltesocietà”. Il sindaco non ha risparmiato qualche frecciata, il presidenteha deciso di mettere le cose in chiaro con un comunicato ufficiale, riporta calciomercato.com. “Con riferimento all’iscrizione dell’AS ...

