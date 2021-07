Il Giffoni film festival torna all’essenza

(Di giovedì 29 luglio 2021) Per l’edizione 2021 deldi cinema per ragazzi, tremila giovani giurati sonoti a frequentare la cittadina in provincia di Salerno. Sono loro i veri protagonisti della manifestazione. Leggi

Mentre sto aspettando l'autobus che mi riporterà a Salerno, si avvicina un gruppo di bambine, giurate delfestival, a giudicare dal badge che gli pende dal collo. Una di loro mi chiede se si può fare un selfie con me. Le faccio notare che non sono famoso. "Come no", mi risponde lei ...Franco126 arriva alFestival. 'Sono contento di essere qui, tra i giovani. Il cinema è una delle mie più grandi passioni insieme alla musica'. Il cantautore romano, in tour con il suo Multisala Premiere, il ...Per l’edizione 2021 del festival di cinema per ragazzi, tremila giovani giurati sono tornati a frequentare la cittadina in provincia di Salerno. Sono loro i veri protagonisti della manifestazione. Leg ...Empty Man. L'arte di Federico Clapis oltre i social al Giffoni Film Festival - Il 30 luglio arriva a Giffoni Film Festival Empty Man - L'arte di Federico Clapis oltre i social, il documentario di Davi ...