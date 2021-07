Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Gamper cambia sede, Barcellona-Juve al Johan Cruyff: Il Barcellona ha ufficializzato la nuo… - GoalItalia : E’ ufficiale, il Trofeo Gamper cambia sede: niente Camp Nou, Barcellona-Juventus si giocherà allo Johan Cruyff ??? - Fprime86 : RT @Spazio_J: Cambia location il Trofeo Gamper, non si giocherà al Camp Nou - - Spazio_J : Cambia location il Trofeo Gamper, non si giocherà al Camp Nou - - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Barcellona-Juventus, niente pubblico: il Gamper cambia sede? #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRonal… -

Ultime Notizie dalla rete : Gamper cambia

BARCELLONA (Spagna) -location uno degli appuntamenti estivi della Juventus: la sfida contro il Barcellona, valida per il Trofeoed in programma l'8 agosto, non si disputerà al Camp Nou bensì nel secondo ...BARCELLONA - Senza tifosi e non al Camp Nou, lo scenario per Barcellona - Juventus al trofeototalmente. La risalita dei casi Covid in Spagna ha obbligato la Generalità della Catalogna a fare retromarcia per rispettare le nuove restrizioni anti Coronavirus. Inizialmente per il ...La doppia sfida - inizialmente in programma al Camp Nou il prossimo 8 agosto - si sposta alla Ciutat Esportiva.L'aumento dei contagi ha portato allo spostamento del Trofeo Gamper: si giocherà nell'impianto in cui gioca la formazione B del Barça.