Il dramma degli interpreti afghani traditi dall’Occidente (Di giovedì 29 luglio 2021) Ora che le forze della Nato abbandonano il Paese, e i talebani se lo riprendono, migliaia di interpreti che hanno aiutato gli stranieri sono in pericolo di vita perché considerati «infedeli» e collaborazionisti del nemico. E anche fra quelli già portati in salvo in Italia, diversi vengono accolti in strutture fatiscienti e in condizioni inaccettabili. Un destino immeritato. «Il boato dell'esplosione è stato fortissimo. I bambini, il più piccolo ha soli 10 mesi, sono scoppiati a piangere. Mia moglie era nel panico. Cento metri più in là i talebani hanno fatto esplodere la prima bomba. Siamo scappati, ma ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 luglio 2021) Ora che le forze della Nato abbandonano il Paese, e i talebani se lo riprendono, migliaia diche hanno aiutato gli stranieri sono in pericolo di vita perché considerati «infedeli» e collaborazionisti del nemico. E anche fra quelli già portati in salvo in Italia, diversi vengono accolti in strutture fatiscienti e in condizioni inaccettabili. Un destino immeritato. «Il boato dell'esplosione è stato fortissimo. I bambini, il più piccolo ha soli 10 mesi, sono scoppiati a piangere. Mia moglie era nel panico. Cento metri più in là i talebani hanno fatto esplodere la prima bomba. Siamo scappati, ma ...

